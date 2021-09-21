Поиск
Хроника последних дней СССР

Глава NASA планирует в ближайшее время посетить Россию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил о планах посетить Россию в ближайшее время, следует из трансляции NASA.

"В ближайшее время, в зависимости от пандемии. Я надеюсь, что мы справимся с вариантом дельта. Есть опасения, что появятся новые варианты инфекции. Я вакцинирован и надеюсь посетить Россию в ближайшее время", - сказал администратор на конференции управления, отвечая на вопрос о приезде в Россию.

"Я разговаривал с Дмитрием (Рогозиным - ИФ) несколько раз, также Боб (Кабано - ИФ) разговаривал с коллегами из российской космической программы несколько раз. Мы действительно надеемся приехать в Москву и увидеться с ними", - добавил Нельсон.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что его встреча с Нельсоном может состояться до конца года, если позволит эпидемиологическая ситуация.

"Да, мы с нетерпением ждем приезда главы NASA сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично. Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит", - сообщил Рогозин в Twitter.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что вопрос о присутствии России на Международной космической станции (МКС) решится в ближайшие месяцы. "Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил "Интерфаксу", что Рогозин и Нельсон планируют дважды встретиться до конца года - в октябре в Дубае и в ноябре-декабре в России. По его словам, в ОАЭ "Роскосмос" планирует поднять вопрос отмены санкций против российской космической отрасли. "Мы поднимем вопрос о санкциях", - сказал Савельев "Интерфаксу" в кулуарах форума "Армия-2021". Он отметил, что повестка встречи только формируется и в NASA ещё не сообщили, готовы ли они обсуждать этот вопрос. Также в ходе встречи планируется обсудить "совместную работу на МКС и другие проекты".

В начале июня сообщалось, что Нельсон в ходе телефонных переговоров с Рогозиным принял его приглашение посетить Россию.

Рогозин и Нельсон также обсуждали судьбу МКС. Глава NASA предложил продлить работу станции до 2030 года, Рогозин сообщил, что условием проведения переговоров станет отмена санкций США против предприятий "Роскосмоса".

NASA Билл Нельсон Дмитрий Рогозин МКС

Новости

Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии

Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии

Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Что произошло за день: вторник, 21 сентября

Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за российских Ту-160 над Балтикой

Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за российских Ту-160 над Балтикой

В Лондоне хотели бы, чтобы РФ передала всех подозреваемых по делу Скрипалей

Apple разрабатывает технологию выявления депрессии с помощью iPhone

Отравление Сергея Скрипаля

Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля

Великобритания обвинила третьего россиянина по делу о покушении на Скрипаля
Афганистан во власти талибов

Талибы произвели новые назначения в правительстве Афганистана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');