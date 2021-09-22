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Хроника последних дней СССР

Инспекторы из РФ проведут оценку военного объекта вооруженных сил Словакии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российская группа инспекторов проведет оценку военного объекта вооруженных сил Словацкой Республики, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Посещение по оценке будет проводиться 22 сентября в течение одного дня", - сказал Рыжков.

По его словам, инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, отметил Рыжков.

Россия Словакия

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