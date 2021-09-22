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Правительство Украины утвердило перевод крымскотатарского языка на латиницу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Это решение было принято на заседании правительства в среду.

Предусматривается, что перевод крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться в период до 1 сентября 2025 года. Базой для данного акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы.

Отмечается, что он разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения имени Крымского, Института языковедения имени Потебни, Института филологии КНУ имени Шевченко и Таврийского национального университета имени Вернадского.

В связи с этим, Министерству образования и науки, Министерству культуры и информационной политики, Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с заинтересованными лицами поручено перевести образовательный процесс, который осуществляется на крымскотатарском языке, в том числе учебников и методичек, на алфавит на основе латиницы до 1 сентября 2025 года.

Кроме того, поручено стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

В 1991 году Крым после развала СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.

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