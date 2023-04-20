Президент Киргизии назвал преждевременным предложение перейти на латиницу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Говорить о переводе киргизского языка на латиницу еще рано, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. Он сказал это на встрече с руководителем Национальной комиссии по государственному языку Киргизии Каныбеком Осмоналиевым.

"Говорить о переходе киргизского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице", - заявил президент.

Как сообщила пресс-служба Жапарова, на этой встрече президент сделал строгое замечание Осмоналиеву, призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе киргизского языка на латиницу.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что одним из важных направлений государственной политики является поддержка, сохранение, развитие государственного - киргизского - языка.

19 апреля депутаты парламента страны Эмиль Токтошев и Камила Талиева предложили Осмоналиеву перевести киргизский язык с кириллицы на латиницу. Тот ответил, что его комиссия уже разрабатывает несколько вариантов перевода языка на латиницу, и, если будет принято политическое решение о таком переводе, его комиссия будет готова его исполнить. Он напомнил, что попытки перейти на латиницу в Киргизии предпринимались с 1993 года.