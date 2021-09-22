Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у черноморских рубежей РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Два стратегических разведывательных самолета ВВС США в среду совершили многочасовые полеты вдоль черноморского побережья России, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, американские самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W и RC-135U, вылетевшие с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение более пяти часов курсировали вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

В среду был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V вблизи границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы.