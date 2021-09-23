Зеленский заявил о необходимости реанимировать ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости оживить Организацию Объединенных Наций (ООН) и обновить ее устав.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там (в уставе - ИФ) слов "каждый сам за себя". И тогда бы миру не пришлось признать, что он провалил испытание на единство", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

По словам президента Украины, организацию "необходимо реанимировать, чтобы не было дискриминации".

"Кто мог представить, что когда-нибудь средством дискриминации станут лекарства. В контексте постоянных разговоров о мировом продовольственном кризисе, интересно - неужели когда-нибудь мы точно также будем делить между собой хлеб и воду?", - задал вопрос Зеленский

По его мнению, ООН необходимо вновь поверить в себя.

"Нам с вами - а значит ООН - просто нужно снова поверить в себя. ООН долго слышит только критику, обвинения, что Организация ничего не может. Самое страшное, что ООН стала Лигой Наций", - добавил президент.

Зеленский призвал лидеров государств - членов ООН показать, что "мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие. Покажем и просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласования позиций. А просто сделаем", - сказал глава государства.

По его мнению, поступки Объединенных Наций необходимо вновь наполнить содержанием, "или эти кресла будут пустыми".