Глава британского МИД призвала Иран скорее вернуться к переговорам по СВПД

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провела встречу с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахияном и призвала иранскую сторону к скорейшему возобновлению венских переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил представитель правительства Великобритании.

Он отметил, что стороны в ходе состоявшейся на полях Генассамблеи ООН встречи обсудили также "ряд двусторонних, ядерных и региональных вопросов".

Во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси в своем выступлении на сессии ГА ООН заявил, что Тегеран считает полезными такие переговоры по ядерной теме, "результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций".

Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера Ирана.

Иранская "ядерная сделка"

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - СВПД, которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы с обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПД, при непрямом участии США, провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД в полном объеме и возвращении в сделку Соединенных Штатов. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.