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Блинкен указал, что Иран не давал согласия возобновить переговоры по СВПД

Блинкен указал, что Иран не давал согласия возобновить переговоры по СВПД
Фото: John Minchillo-Pool/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новые иранские власти все еще не сообщили, готовы ли возобновить переговоры в Вене по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому (СВПД), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Иран ещё не дал согласие вернуться на переговоры в Вене", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Блинкен добавил, что США, со своей стороны, готовы к этим переговорам, однако в очередной раз предупредил, что эта готовность будет ограничена во времени.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провела встречу с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахияном и призвала иранскую сторону к скорейшему возобновлению венских переговоров по СВПД.

Во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси в своем выступлении на сессии ГА ООН заявил, что Тегеран считает полезными такие переговоры по ядерной теме, "результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций".

Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера Ирана.

ООН США Иран

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