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Нобелевские лауреаты в этом году получат премии, не покидая свои страны

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Лауреаты Нобелевской премии из-за продолжающейся пандемии COVID-19 второй год подряд будут получать награды в тех странах, в которых проживают, сообщают европейские СМИ со ссылкой на фонд Нобеля.

Традиционно Нобелевские премии по физике, химии, медицине и литературе вручается в Швеции, однако из-за ограничений в связи с COVID-19 в прошлом году от такой церемонии решили отказаться. В этом году организаторы решили сделать так же.

При этом, решения о том, как будет вручаться премия мира в Осло, пока не принято.

В этом году Нобелевская неделя стартует 4 октября с премии по медицине. Затем, 5 октября объявят обладателя премии по физике, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе. Премия мира будет присуждена 8 октября, а 11 октября - премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия Швеция Коронавирус

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