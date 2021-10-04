В Швеции объявят Нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии и литературе

Премия мира будет традиционно присуждена в Норвегии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Швеции и Норвегии на этой неделе объявят имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года в пяти областях.

Нобелевский комитет в Стокгольме в понедельник сообщит, кому присуждена премия по медицине. Во вторник, 5 октября, объявят обладателя премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе.

Лауреат премии за содействие установлению мира, которая считается одной из самых престижных наград в мире, по традиции будет объявлен в Осло. Церемония намечена на пятницу. Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, оставшиеся 95 - организации.

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете. Фонд Нобеля в течение как минимум 50 лет после их выдвижения не имеет права публиковать их список.

Однако, ряд СМИ в течение года сообщал о том, что на премию мира выдвинуты известные мировые лидеры и политики. В частности, по их информации, на Нобелевскую премию мира выдвинут бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Среди кандидатов, по некоторым данным, фигурируют экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и экоактивистка Грета Тунберг. Кроме того, претендентами считаются такие организации, как "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов".

Наконец, 11 октября, в столице Швеции определится лауреат премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия 2021 года предусматривает вознаграждение в 10 млн шведских крон (около $1,1 млн).

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса лауреаты Нобелевской премии из-за продолжающейся пандемии COVID-19 второй год подряд будут получать награды в тех странах, в которых проживают. До пандемии в Стокгольме в декабре проводили традиционную церемонию вручения Нобелевских премий с личным участием лауреатов и организовывали банкет в их честь.

В Норвегии церемония вручения Нобелевской премии мира пока запланирована, но окончательное решение по ее проведению будет принято в середине октября.