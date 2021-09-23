Драка школьников произошла на киргизско-таджикской границе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Четыре школьника госпитализированы в результате массовой драки на киргизско-таджикской границе, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель руководителя Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.

"Сегодня примерно в 13:00 (12:00 по московскому времени) четыре киргизских школьника были избиты таджикскими школьниками. Инцидент произошел в приграничном селе Кок-Таш. Около 30 таджикских школьников напали на ребят, когда те возвращались домой", - сказал Тулаев.

По его словам, избитым школьникам по 13-14 лет, они госпитализированы с различными травмами и ушибами.

"Ситуация на киргизско-таджикской границе контролируется силовиками. Руководители районных отделов внутренних дел Киргизии и Таджикистана ведут переговоры чтобы урегулировать приграничный инцидент", - сообщил Тулаев.

На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.