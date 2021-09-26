Безопасность на выборах в Берлине обеспечат около двух тысяч полицейских

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Безопасность на парламентских выборах в Берлине в воскресенье обеспечивают около двух тысяч полицейских.

"Наши коллеги с раннего утра уже на ногах. Сегодня их будет до 1 750 человек", - сообщает полиция Берлина в твиттере.

Guten Morgen #Berlin an diesem sonnigen, spannenden Sonntag.

Schon seit den frühen Morgenstunden sind unsere Kolleg. für Ihre Sicherheit auf den Beinen.

Bis zu 1750 Einsatzkräfte werden es heute sein.#btw21 #berlinwahl #berlinmarathon2021 #b2609 pic.twitter.com/4rqTHwZYBi — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 26, 2021

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер уже проголосовал на выборах в бундестаг, канцлер Ангела Меркель голосовала по почте.

Голосование в ФРГ проходит в воскресенье с 8:00 (9:00 по Москве) до 18:00 (19:00 по Москве). Меркель на этих выборах свою кандидатуру не выставляет.

Всего на выборах 26 сентября могут голосовать около 60,4 миллионов граждан Германии: 31,2 миллиона женщин и 29,2 миллиона мужчин.