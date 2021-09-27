"Красное" или "черное": в Германии гадают, кто возглавит правительство. Обобщение

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Германии подсчитывают результаты парламентских выборов и гадают, кто возглавит будущее правительство - "красные" социал-демократы, однопартийцы бывшего канцлера Герхарда Шредера, или "черные" христианские демократы, коллеги по партии действующего канцлера Ангелы Меркель.

Обе политические силы различаются по цветам партийной символики - традиционный цвет Социал-демократической партии Германии СДПГ - красный, консервативного партийного союза Меркель ХДС/ХСС - черный. Теперь, когда опросы избирателей на выходах из участков - экзит-полы - показали между этими двумя крупнейшими политическими силами минимальный разрыв, основной интригой будет, какой именно партии удастся успешно начать, провести и, что самое важное, завершить коалиционные переговоры и возглавить правительство.

Такие шансы есть у обеих партий. Как и шансы на канцлерство у обоих кандидатов - потенциального преемника Меркель Армина Лашета и нынешнего министра финансов, социал-демократа Олафа Шольца. Но реализовать их будет непросто - для формирования правительства одной партией голосов будет недостаточно и придется привлекать другие политические силы. Шольц уже заявлял, что хочет коалицию с участием "Свободной демократической партии Германии" СвДП и "Зеленых", Лашет говорил более обтекаемо и преференции не конкретизировал, исключив лишь сотрудничество ХДС/ХСС с правой "Альтернативой для Германии" и "Левыми".

"Альтернатива" также получит места в новом парламенте. По прогнозам институтов изучения общественного мнения Infratest dimap (телеканал ARD) и Forschungsgruppe Wahlen (телеканал ZDF), она может рассчитывать на 10,5% - 10,6% голосов, это 84-86 мест в бундестаге. "Левые" же могут "пролететь" и остаться без мандатов, если по итогу подсчета окажется, что они не преодолели 5%-й барьер - пока их позиция шаткая, прогнозы прочат им ровно 5%.

Тем не менее, на формировании правительства голоса "Альтернативы" и "Левых" никак не скажутся. Победителем выборов 2021 года станет тот, кто сможет договориться со "Свободными демократами" и "Зелеными" одновременно - глава СвДП Кристиан Линднер уже заявил, что с "Зелеными" его партию многое связывает.

"Зеленые", в свою очередь, недовольны результатом (по прогнозам они получают более 14%). Кандидат в канцлеры Анналена Бербок заявила, что ее коллеги по партии "хотят большего", а "эта страна нуждается в правительстве, сосредоточенном на климате". Ее коллега и сопредседатель партии Роберт Хабек высказался более определенно: "Мы хотим править", дав понять, что "Зеленые" будут стремиться войти в новое правительство.

Более-менее ясно пока лишь то, что переговоры о формировании коалиции могут затянуться надолго - по итогам выборов 2017 года для формирования "большой" коалиции ХДС/ХСС и СДПГ правительству потребовалось 172 дня - это 5,5 месяцев. Выборы прошли в сентябре, а коалиционный договор был подписан 12 марта 2018 года.

Также предполагается, что новый бундестаг окажется еще больше, чем прежний, который состоит из 709 депутатов при нормативном составе из 598 депутатов.

Согласно последним прогнозам на 23.36 воскресенья (0.36 мск понедельника), составленному Infratest dimap и Forschungsgruppe Wahlen, СДПГ получает 25,8% - 26%, ХДС/ХСС - 24,1% - 24,2%, "Зеленые" - 14,3% - 14,6%, "Свободные демократы" - 11,5%.