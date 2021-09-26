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Хроника последних дней СССР

На некоторых участках в Берлине возникли очереди из-за нехватки бюллетеней

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На некоторых избирательных участках в Берлине возникли хаос и очереди из-за нехватки бюллетеней и сотрудников, это, в свою очередь, происходит потому, что одновременно с выборами в городе в воскресенье проходит Берлинский марафон и центральные улицы перекрыты.

Как сообщает телеканал Welt, кое-где на участках недостающие бюллетени пришлось подвозить велокурьерам, многим приходится стоять в длинных очередях и ждать часами.

Пользователи твиттера пишут, что ждать приходится по два часа, многие граждане нервничают и уходят домой, так и не проголосовав. При этом в воскресенье в Берлине одновременно с парламентскими проходят и земельные выборы - граждане выбирают берлинский парламент.

В воскресенье в Германии проходят парламентские выборы, участки закроются в 18:00 (19:00 по Москве).

Безопасность на выборах в Берлине обеспечивают около двух тысяч полицейских.

Германия

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