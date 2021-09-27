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В фейсбуке экс-президента Афганистана появился призыв к сотрудничеству с талибами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На странице беглого президента Афганистана Ашрафа Гани в фейсбуке появилось сообщение от его имени с призывом к международному сообществу поддержать правительство "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация).

"Международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним правительством, а не дистанцироваться от афганского народа", - сообщается на странице Гани в фейсбуке в понедельник.

"Это печальный факт, что у нас и нашего бывшего кабинета министров нет ни одного процента власти в Афганистане, но все же некоторые бывшие послы и представители некоторых стран мира продвигаются к своим собственным целям и создают новый кризис в стране, присутствуя на международных встречах. По закону они не могут представлять афганский народ и правящее правительство", - отмечается в посте.

Спустя некоторое время в твиттере экс-президента Афганистана появилось сообщение, что его аккаунт в фейсбуке был взломан накануне. Гани предупредил, что до возвращения доступа к его аккаунту не все публикации можно считать соответствующими действительности.

На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана боевики движения "Талибан" в августе захватили почти все провинции страны, завладев 15 августа ее столицей - Кабулом. Президент Гани и многие из членов его кабинета бежали из страны.

Хроника 18 июля – 27 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Ашраф Гани Афганистан Талибан

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