Французские рестораны не будут платить налог с чаевых, оплаченных с Carte Bleue

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции в ближайшие месяцы будет отменено взимание налогов с чаевых, которые клиенты перечисляют в кафе и ресторанах, оплачивая услуги местной дебетовой картой Carte Bleue, передает BFMTV. Об этом в Лионе объявил президент страны Эммануэль Макрон.

Налоги не будут взиматься ни с учреждения, ни с официантов.

По словам президента, это повысит привлекательность работы в общепите, поскольку сотрудники получат возможность больше заработать. Также это будет удобно клиентам, которые все меньше используют наличные деньги и у которых часто не может оказаться в кармане трех или пяти евро, чтобы отблагодарить официанта за работу, дав на чай.

Рестораторы уже приветствовали это намерение властей.

BFMTV отмечает, что французский общепит пострадал из-за пандемии, кроме того, этим учреждениям не хватает работников в том числе из-за низких зарплат.