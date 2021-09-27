Немецкие "Зеленые" решили вначале вести переговоры с социал-демократами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Немецкая партия "Зеленые" собирается вначале вести переговоры с социал-демократами, поскольку на выборах в ФРГ они заняли первое место, заявил сопредседатель партии Роберт Хабек.

"Социал-демократическая партия (СДПГ) заняла первое место, поэтому логично, что переговоры будут вначале проводиться с ней", - сказал Хабек журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, с ХДС/ХСС переговоры тоже будут, но не в первую очередь.

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет сообщил, что его партийный союз не ведет коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), но исключать, по его мнению, ничего нельзя.

"Мы не можем ничего исключить, но такие переговоры сейчас не идут, сейчас будут идти переговоры со Свободной демократической партией и "Зелеными", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

Партийный союз канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС оказался в непростой ситуации после проигрыша на парламентских выборах социал-демократам. Каждой политической силе теперь нужно искать коалиционных партнеров, и правительство могут возглавить как ХДС/ХСС, так и СДПГ – в зависимости от того, у кого переговоры пойдут успешнее.

Рассматриваются варианты коалиции СДПГ, Свободной демократической партии и "Зеленых" или ХДС/ХСС, "Зеленых" и "свободных демократов".