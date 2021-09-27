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В Макрона бросили яйцо во время поездки в Лион

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в Лион, задержан, сообщает газета Le Figaro.

Макрон в понедельник прибыл в Лион, где посетил выставку, посвященную гостиничному и ресторанному бизнесу.

Стоявший в толпе молодой мужчина кинул яйцо в Макрона, попав ему в плечо. При этом яйцо не разбилось. Стражи порядка задержали этого мужчину.

Le Figaro напоминает, что это не первый подобный инцидент. В 2017 году в Макрона также бросили яйцо, тогда оно попало в голову политика и разбилось.

Эммануэль Макрон Франция Лион

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