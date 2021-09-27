Передвижение через Горийский автодорожный тоннель в ночь на вторник будет ограничено

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Движение через Горийский автодорожный тоннель, расположенный на 88-ом километре международной автомагистрали Тбилиси - Сенаки (Е-60), по которой пролегает маршрут почти всех проходящих через территорию Грузии транзитных грузов, будет ограничено в течение ночи на вторник.

Как сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, с целью осуществления профилактических работ, 28 сентября 2021 года с 00:00 часов до 04:00 часов движение в тоннеле в направлении Сенаки - Тбилиси, а с 04:00 до 08:00 часов - в направлении Тбилиси - Сенаки будет запрещено для всех видов автотранспорта.

"В это время транспортные потоки будут переключены на объездную Горийские тоннели дорогу внутригосударственного значения", - говорится в сообщении.

Перемещение в этом режиме будет осуществляться под надзором патрульной полиции, предупреждает департамент.