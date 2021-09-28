В Ираке задумались о приобретении российских ЗРС С-300

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ирак обсуждает с Россией возможность приобретения зенитных ракетных систем С-300, сообщает информационное агентство INA со ссылкой на заявление главы парламентского комитета страны по безопасности и обороне Мухаммеда аль-Хайдара.

"Иракская делегация во главе с командующим силами ПВО посетила Россию для обсуждения контракта на приобретение ЗРС С-300", - приводит INA выдержку из заявления аль-Хайдара.

При этом он отмечает, что в настоящий момент "обсуждение этой темы приостановлено".

Аль-Хайдар подчеркнул, что "у Ирака уже существуют контракты с Россией на оснащение бронетанковой бригады" и добавил, что "иракцы обладают опытом использования российского оружия, особенно бронетанковой техники".