Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Ираке задумались о приобретении российских ЗРС С-300

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ирак обсуждает с Россией возможность приобретения зенитных ракетных систем С-300, сообщает информационное агентство INA со ссылкой на заявление главы парламентского комитета страны по безопасности и обороне Мухаммеда аль-Хайдара.

"Иракская делегация во главе с командующим силами ПВО посетила Россию для обсуждения контракта на приобретение ЗРС С-300", - приводит INA выдержку из заявления аль-Хайдара.

При этом он отмечает, что в настоящий момент "обсуждение этой темы приостановлено".

Аль-Хайдар подчеркнул, что "у Ирака уже существуют контракты с Россией на оснащение бронетанковой бригады" и добавил, что "иракцы обладают опытом использования российского оружия, особенно бронетанковой техники".

Ирак С-300

Новости

МИД РФ призвал НАТО и ЕС заставить Приштину убрать силовиков с севера Косова

Британских военных привели в готовность для поставки топлива на АЗС

Британских военных привели в готовность для поставки топлива на АЗС
Афганистан во власти талибов

Талибы временно восстановят в Афганистане конституцию времен последнего короля

Талибы временно восстановят в Афганистане конституцию времен последнего короля
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID в мире превысило 232,3 млн человек

Что случилось этой ночью: вторник, 28 сентября

США сформируют специальную группу эсминцев для противодействия подлодкам РФ в Атлантике

Американского певца R Kelly признали виновным в торговле людьми

Американского певца R Kelly признали виновным в торговле людьми

Сеул заявил, что КНДР провела пуск минимум одной ракеты

Украина назвала "ударом" подписание Венгрией контракта с "Газпромом"

Украина назвала "ударом" подписание Венгрией контракта с "Газпромом"

Саакашвили сообщил, что взял билет на авиарейс до Тбилиси на 2 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');