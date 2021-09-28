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Пожар произошел на белорусском НПЗ "Нафтан"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения МЧС Белоруссии тушат факельный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нафтан" в городе Новополоцке (Витебская область), на высоте трех метров горит дизельное топливо, сообщило МЧС.

"При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке "плюс" 3 метра", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе концерна "Белнефтехим" сообщили "Интерфаксу", что к настоящему времени пожар на "Нафтане" "локализован, но не ликвидирован". Там заверили, что "возгорание не представляет угрозы для работников предприятия и жителей Новополоцка".

"Нафтан" - один из крупнейших нефтепереработчиков в Восточной Европе. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 12 млн тонн нефти в год. В этом году НПЗ планирует завершить масштабный инвестпроект по строительству комплекса замедленного коксования (КЗК) стоимостью $1,6 млрд и восстановить объем переработки нефти до уровня более 8 млн тонн после падения в 2020 году до 7 млн тонн. Сроки запуска КЗК в 2020 году неоднократно переносились.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".

По данным СМИ, крупные российские НК с мая перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).

Руководство "Нафтана" сообщало, что в третьем квартале объем нефтепереработки на НПЗ составит около 2 млн тонн, что соответствует уровню второго квартала.

Белоруссия Новополоцк Нафтан

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