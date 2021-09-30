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Российские военные провели учения по ликвидации боевиков в горах Таджикистана

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие российской военной базы провели в горах Таджикистана учения по ликвидации условного отряда боевиков, привлекались бронетранспортеры и снайперы, сообщил Центральный военный округ в четверг.

"По замыслу учения, разведкой были замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы "боевиков", нанеся внезапный удар с фланга", - говорится в сообщении пресс-служба округа.

На учениях велась стрельба из 30-миллиметровых пушек модернизированных бронетранспортеров БТР-82.

Поддержку мотострелкам обеспечили снайперские подразделения, вооруженные 12,7-мм снайперскими винтовками "Корд-М", сообщили в ЦВО.

Маневры прошли на фоне сложной обстановки в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.

В августе ЦВО сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - современными снайперскими винтовками, переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

Кроме того, по данным начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханифа Беглова, российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков. Они заменят боевые машины более ранних модификаций танкового батальона базы.

В пресс-службе ЦВО уточнили "Интерфаксу", что это будут танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Россия Таджикистан

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