Инфляция во Франции в сентябре выросла максимальными темпами с 2011 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре 2021 года выросли на 2,7% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 2011 года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Динамика инфляции совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Снижение потребительских цен относительно предыдущего месяца составило 0,2%, что также совпало с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

В августе инфляция составила 2,7% в годовом и 0,7% в помесячном выражении.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в сентябре увеличились на 2,2% относительно того же месяца 2020 года и снизились на 0,2% по сравнению с августом (рост на 1,9% и 0,6% в августе). Эксперты в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,1% и снижение второго - на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на промышленные товары выросли на 0,4% в годовом выражении, продукты питания подорожали на 1%, энергоносители - на 14,9%, услуги - на 1,4%.