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Аварийный украинский корабль отбуксировали в одесский порт

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Судно размагничивания ВМС Украины А-811 "Балта", на котором 13 октября возникла аварийная ситуация, удалось доставить в пункт дислокации и пришвартовать к причалу №30 Военной гавани Одесского порта.

"Нам удалось спасти экипаж, всех присутствующих на борту и "Балту", - написал в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он сообщил, что в операции по спасению корабля приняли участие министерства обороны и инфраструктуры, а также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К операции были привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна.

"Специализированные плавсредства Морской поисково-спасательной службы первыми прибыли к месту нахождения "Балты", сняли с борта и доставили к берегу 39 человек и обеспечили буксировку "Балты" в порт", - отметил министр.

Ранее в ВМС Украины сообщили, что корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС Украины.

Судно размагничивания "Балта" – единственный корабль такого типа на Украине. Его задачей является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов ВМС.

"Балта" получила повреждение в среду, 13 октября, в акватории Черного моря из-за ухудшения погодных условий. Как сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ), экипаж локализовал последствия аварийной ситуации и не допустил дальнейшее затопление отсеков корабля. В четверг вечером корабль вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе.

Украина Одесса

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