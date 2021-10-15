США 8 ноября откроют границы для привитых от COVID из более чем 30 стран

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Администрация США планирует 8 ноября снять ограничения на пересечение границы для вакцинированных от коронавируса из более чем 30 стран, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По данным источника, отмена ограничений коснется как воздушных, так и сухопутных границ США. Как отмечают СМИ, соответствующее объявление последует от Белого дома позднее в пятницу.

В США в марте 2020 года с целью сдержать распространение COVID-19 ввели запрет на не имеющие особой важности зарубежные поездки в эту страну.

Всего в стране за время пандемии COVID-19 выявили более 45,6 млн случаев заражения, свыше 741,8 тыс. инфицированных скончались.