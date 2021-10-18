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Глава Пентагона заявил, что США готовы помочь в укреплении обороны Грузии

Глава Пентагона заявил, что США готовы помочь в укреплении обороны Грузии
Фото: Rod Lamkey-Pool/Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон готов помогать Грузии в укреплении ее обороноспособности, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Грузии в укреплении ее оборонного потенциала и продвижении ее евроатлантической интеграции", - сообщил Остин в своем твиттере.

Он отметил, что с нетерпением ждет встреч, намеченных в Грузии.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин отправляется в поездку по Европе в эти выходные. В Грузии он встретится с премьером этой страны Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, а на Украине - с президентом страны Владимиром Зеленским и главой Минобороны Андреем Тараном.

Также сообщалось, что глава американского оборонного ведомства в ходе визита в Грузию и на Украину призовет эти страны осуществить преобразования, необходимые для того, чтобы претендовать на вступление в НАТО.

"Остин в Грузии и на Украине подчеркнет, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны пойти на необходимые преобразования, чтобы претендовать на членство в оборонительном альянсе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны США.

После Украины и Грузии Остин посетит Румынию и Бельгию. В Брюсселе шеф Пентагона проведет встречу с министрами оборонных ведомств стран НАТО. По данным Пентагона, как ожидается, на этой встрече обсудят Россию, а также проблемы со стороны Китая.

В Румынии глава Минобороны США встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и с министром обороны Николае Чьюкэ.

США Грузия Ллойд Остин

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