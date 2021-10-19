Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп направил в суд иск, в котором потребовал запретить раскрытие документов, касающихся его администрации в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января, сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что записи, которые ищут законодатели, не предназначены для "законных законодательных целей", и комитет Палаты представителей Конгресса США не обладает полномочиями правоохранительного органа. В иске экс-президент заявил, что запрос комитета был "почти безграничным по объему" и относился к записям, не имеющим разумной связи с тем днем.

Ранее президент США Джо Байден отказал Трампу в сокрытии от Конгресса документов, связанных с нападением на Капитолий 6 января, что привело к судебному разбирательству между нынешним и бывшим президентами по поводу привилегий исполнительной власти.

Белый дом предоставил Национальному архиву полномочия передать первоначальную партию документов, которые подпадали под широкую категорию, запрошенную комитетом, охватывающую действия и сообщения Трампа 6 января, включая митинг на территории Белого дома. Согласно источнику, знакомому с этим вопросом, Национальный архив немедленно начал просматривать имеющиеся в его распоряжении материалы, отвечающие запросу комитета, опубликованному в августе. С тех пор архив регулярно предоставляет соответствующие документы как законным представителям Трампа, так и Белому дому.