Двое взрослых и двое детей пострадали в результате взрыва в Шотландии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Двое взрослых и двое детей были доставлены в больницу Кроссхаус в Килмарноке после взрыва в жилом комплексе в Южном Эйршире (Шотландия), сообщает BBC News.

Местные жители сообщили, что слышали взрыв в районе Кинкейдстон после 19:00 в понедельник. Полиция заявила, что в результате взрыва пострадали четыре дома. Район, прилегающий к месту взрыва, был эвакуирован, а два местных центра отдыха отдали под временные убежища.

Пожарная служба сообщила, что на место происшествия было направлено девять единиц техники и специалистов, включая санитарную авиацию. Причины взрыва устанавливаются.