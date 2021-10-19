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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Двое взрослых и двое детей пострадали в результате взрыва в Шотландии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Двое взрослых и двое детей были доставлены в больницу Кроссхаус в Килмарноке после взрыва в жилом комплексе в Южном Эйршире (Шотландия), сообщает BBC News.

Местные жители сообщили, что слышали взрыв в районе Кинкейдстон после 19:00 в понедельник. Полиция заявила, что в результате взрыва пострадали четыре дома. Район, прилегающий к месту взрыва, был эвакуирован, а два местных центра отдыха отдали под временные убежища.

Пожарная служба сообщила, что на место происшествия было направлено девять единиц техники и специалистов, включая санитарную авиацию. Причины взрыва устанавливаются.

Шотландия Южный Эйршир

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