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Общественники РФ и ФРГ предложили учредить Российско-Германский общественный совет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Общественные организации России и Германии выступили во вторник с инициативой, которая поможет поддержать двусторонний диалог на общественном уровне, сообщил вице-президент Общества "Россия-Германия" Анатолий Блинов.

"Участники конференции, состоявшейся сегодня в Москве, выступили с инициативой учреждения Российско-Германского общественного совета в поддержку деятельности институтов гражданского общества", - сказал Блинов "Интерфаксу".

Он отметил, что конференция под названием "Задачи и возможности структур гражданского общества и НПО в развитии российско-германских отношений" была проведена в Российско-немецком доме. Организаторами форума выступили Общество "Россия-Германия", российский филиал Фонда Розы Люксембург и Международный союз немецкой культуры.

По оценке Блинова, востребованность предложенной идеи достаточно высока с учетом того, что "усилия институтов гражданского общества оказываются малоэффективными без поддержки их деятельности"

"Необходима координация усилий самих НПО, направленных на поддержание российско-германских отношений", - сказал собеседник агентства.

Блинов считает, что данная инициатива выдвинута своевременно, поскольку "прекращены имевшие ранее место рабочие встречи политиков, политические консультации, произошла, по сути, маргинализация России в немецкой дипломатии".

"Задача углубления "Петербургского диалога" и многие другие проекты оказались отодвинуты на второй план или полностью забыты", - сказал он.

Блинов сообщил, что участники состоявшейся конференции представляли МИД России, посольство Германии в РФ, Общественную палату РФ, Германо-Российский форум, "Петербургский диалог", Федеральный союз немецких обществ "Запад-Восток", Фонд "Западно-Восточные встречи" (Берлин), российские фонды "Русский мир" и публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Германо-Российский молодежный совет, Международную ассоциацию "Породненные города", российские университеты и другие структуры, действующие в рамках "народной дипломатии".

Россия Германия Анатолий Блинов

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