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Активисты Greenpeace в Хорватии разрисовали терминал СПГ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Активисты экологической организации Greenpeace в Хорватии устроили акцию против финансирования проектов с ископаемым топливом, сообщается на сайте организации.

Они написали "Climate killer" ("Убийца климата" - ИФ) на боковой стороне запущенного в этом году терминала по приему сжиженного природного газа на острове Крк.

"В разгар энергетического кризиса, вызванного потрясениями на рынке ископаемого топлива, наше правительство все еще обсуждает, как больше прежнего увеличить свою зависимость от ископаемого газа и тем самым подтолкнуть нас к климатической катастрофе. Отрасль добычи газа и нефти становится богатой за счет высоких цен на энергоносители и усугубления климатического кризиса. В конечном итоге по счетам платят граждане. Государства должны перестать тратить деньги на финансирование инфраструктуры нового газа. Все новые инвестиции должны быть сосредоточены на возобновляемых источниках, решениях по энергоэффективности и экономии энергии", - приводятся в сообщении слова представителя хорватского Greenpeace Петры Андрич.

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Как сообщалось, Хорватия начала коммерческую эксплуатацию терминала по приему СПГ на острове Крк 1 января 2021 года. Основой плавучего терминала является судно-регазификатор LNG Croatia, конвертированное из бывшего в эксплуатации судна-газовоза Golar Viking.

Совладельцами терминала являются Hrvatska elektroprivreda d.d. (85%) и Plinacro d.o.o. (15%). Мощности терминала на ближайшие годы выкуплены MFGK Croatia doo (венгерская MVM Group, 1 млрд куб. м в год), Powerglobe Qatar Llc и MET Croatia Energy Trade d.o.o.

Первоначально мощность терминала заявлялась на уровне 4-6 млн тонн в год, в итоге его конфигурация была пересмотрена до 2,6 млн тонн в год. Хорватия потребляет в год всего 2,9 млрд куб. м (данные справочника BP за 2019 год), при этом почти весь этот объем обеспечил "Газпром" - 2,821 млрд куб. м. Поэтому перспективы загрузки терминала увязывались с возможностями поставок в соседние страны - Венгрию и даже на Украину.

По информации Greenpeace, реализация проекта СПГ-терминала на острове Крк потребовала 233,6 млн евро.

Хорватия Greenpeace

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