Активисты Greenpeace в Хорватии разрисовали терминал СПГ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Активисты экологической организации Greenpeace в Хорватии устроили акцию против финансирования проектов с ископаемым топливом, сообщается на сайте организации.

Они написали "Climate killer" ("Убийца климата" - ИФ) на боковой стороне запущенного в этом году терминала по приему сжиженного природного газа на острове Крк.

🚨BREAKING: 🚨Greenpeace activists protested against #Fossil‌Gas at‌‌ ‌LNG‌ ‌offshore‌ ‌terminal‌‌ ‌in‌ ‌Croatia‌ to draw attention to how gas is fueling the #ClimateCrisis. EU governments & institutions must stop funding gas & #GoRenwable! #ClimateAction https://t.co/M32746EfQh pic.twitter.com/Q1VKWsKntx — Greenpeace CEE (@GreenpeaceCEE) October 19, 2021

"В разгар энергетического кризиса, вызванного потрясениями на рынке ископаемого топлива, наше правительство все еще обсуждает, как больше прежнего увеличить свою зависимость от ископаемого газа и тем самым подтолкнуть нас к климатической катастрофе. Отрасль добычи газа и нефти становится богатой за счет высоких цен на энергоносители и усугубления климатического кризиса. В конечном итоге по счетам платят граждане. Государства должны перестать тратить деньги на финансирование инфраструктуры нового газа. Все новые инвестиции должны быть сосредоточены на возобновляемых источниках, решениях по энергоэффективности и экономии энергии", - приводятся в сообщении слова представителя хорватского Greenpeace Петры Андрич.

Как сообщалось, Хорватия начала коммерческую эксплуатацию терминала по приему СПГ на острове Крк 1 января 2021 года. Основой плавучего терминала является судно-регазификатор LNG Croatia, конвертированное из бывшего в эксплуатации судна-газовоза Golar Viking.

Совладельцами терминала являются Hrvatska elektroprivreda d.d. (85%) и Plinacro d.o.o. (15%). Мощности терминала на ближайшие годы выкуплены MFGK Croatia doo (венгерская MVM Group, 1 млрд куб. м в год), Powerglobe Qatar Llc и MET Croatia Energy Trade d.o.o.

Первоначально мощность терминала заявлялась на уровне 4-6 млн тонн в год, в итоге его конфигурация была пересмотрена до 2,6 млн тонн в год. Хорватия потребляет в год всего 2,9 млрд куб. м (данные справочника BP за 2019 год), при этом почти весь этот объем обеспечил "Газпром" - 2,821 млрд куб. м. Поэтому перспективы загрузки терминала увязывались с возможностями поставок в соседние страны - Венгрию и даже на Украину.

По информации Greenpeace, реализация проекта СПГ-терминала на острове Крк потребовала 233,6 млн евро.