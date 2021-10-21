Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лондон начал переговоры с Киевом о продаже ракет в рамках первой сделки по вооружению

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже оружия, сообщает The Times со ссылкой на украинского дипломата.

Согласно планам, Великобритания предоставит ракеты класса "земля-земля" для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов.

Министерство обороны Великобритании также обсуждает продажу ракет Brimstone класса "земля-земля", разработанных MBDA, которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Отмечается, что данные переговоры идут на фоне беспокойства в министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия якобы может попытаться использовать газовый кризис для захвата территории.

Кроме того, Украина и Великобритания пытаются расширить сотрудничество после Brexit, подчеркивает издание.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко указывал, что Великобритания передаст Киеву ракетное вооружение и военные корабли, при этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству.

Украина Великобритания

Новости по теме

Новости

Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social

Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social

Псаки заявила, что Белый дом не готов сообщить о возможности встречи Путина и Байдена

Псаки заявила, что Белый дом не готов сообщить о возможности встречи Путина и Байдена

В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых граждан России

В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых граждан России
Пандемия коронавируса

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Участники "московского формата" заявили о необходимости работать с Кабулом

Латвия объявила жесткий локдаун до 15 ноября

Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова за 2021 год

Шойгу заявил о росте на 30% числа полетов авиации НАТО вблизи границ России

Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам

Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });