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Камбоджа открылась для привитых любой вакциной от коронавируса

Камбоджа открылась для привитых любой вакциной от коронавируса
Фото: Cindy Liu/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Камбоджи разрешил въезд в страну иностранным туристам, привитым любой из существующих в настоящее время вакцин от коронавируса, сообщает газета Khmer Times.

"Власти Камбоджи продвигают политику "недискриминации" вакцин, поэтому разрешили въезд иностранным путешественникам с прививкой любым препаратом от COVID - будь то вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения или признанная только в конкретном государстве", - пишет издание.

По прибытии в страну туристы должны пройти недельный карантин, предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до въезда.

В Камбодже одобрены вакцины от коронавируса AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac и Johnson & Johnson.

Камбоджа коронавирус

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