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Камбоджа с 15 ноября отменит карантин для привитых туристов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Власти Камбоджи отменяют требование недельного карантина для привитых туристов с 15 ноября, сообщает портал Phnom Penh Post в воскресенье.

"Премьер-министр Хун Сен решил отменить все карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников и посетителей - как камбоджийцев, так и иностранных граждан - начиная с 15 ноября", - пишет издание.

В специальном послании органам власти 14 ноября Хун Сен заявил, что эта политика "позволит стране полностью открыться" и что она "отражает политику других стран региона". Он также подчеркнул, что все невакцинированные путешественники должны пройти 14-дневный карантин.

Хун Сен сообщил, что в Камбодже почти полностью вакцинировано 88% населения страны, составляющего около 16 миллионов человек. Таким образом, требование соблюдать двухнедельный карантин остается только для тех, кто не был привит.

Полностью вакцинированным путешественникам нужно будет только пройти экспресс-тест и дождаться результатов, не покидая жилье, в котором они остановились. Если результаты будут отрицательными, они смогут отправиться в любую точку Камбоджи.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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