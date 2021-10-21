В Торонто игнорирующих вакцинацию полицейских лишат заработной платы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Торонто, которые не прошли полную вакцинацию или не сообщат о статусе вакцинации от COVID-19 до 30 ноября, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок, сообщает в четверг канадский телеканал CBC News.

Кроме того, сотрудники полиции, игнорирующие вакцинацию, не смогут продвигаться по службе и назначаться на руководящие должности.

"Вакцинация против COVID-19 защищает наше здоровье и обеспечивает безопасность каждого из сотрудников, сохраняет наши рабочие места и общество, для которого мы работаем", - цитирует CBC News слова представителя службы безопасности Канады.

На данный момент 90% сотрудников служб безопасности сообщили о своем статусе вакцинации, 94% сотрудников полностью вакцинировались, а 97% получили по крайней мере одну дозу вакцины, отмечает CBC News.

Всего в Канаде за время пандемии выявили более 1,6 млн заражений COVID-19, свыше 28,6 тыс. инфицированных скончались.