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Минздрав Канады разрешил применение бустерной дозы COVID-вакцины Pfizer

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет, сообщает телеканал CBC.

Дополнительную - третью - дозу можно получить спустя шесть месяцев после первых двух прививок.

Телеканал поясняет, что третья доза необходима для поддержания на высоком уровне защиты от заражения коронавирусом.

В конце октября Канадский Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал бустерную дозу только для лиц из групп повышенного риска, в частности людей старше 70 лет и сотрудников медучреждений.

За время пандемии в Канаде выявили более 1,74 млн случаев заражения COVID-19, около 29 тыс. заболевших умерли.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Канада Pfizer Коронавирус

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