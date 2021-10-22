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Марсоход "Чжужун" и зонд "Тяньвэнь-1" возобновили работу на Марсе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китайский марсоход "Чжужун" и зонд "Тяньвэнь-1" возобновили свою работу на Марсе спустя полмесяца нахождения в "спящем режиме", говорится в сообщении Лунной программы Китая.

"Несколько дней назад феномен солнечного перехода закончился. Работа измерительных приборов и связь между зондом и Землей восстановлены. Судя по данным телеметрии, "Тяньвэнь-1" без проблем пережил солнечный переход и пребывал в нормальном состоянии", - говорится в сообщении программы.

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"Зонд вернется на орбиту для продолжения миссии дистанционного зондирования в начале ноября и проведет глобальное дистанционное исследование Марса, чтобы добыть научные данные о строении Марса и его геологической структуре, композиции поверхности планеты и марсианских пород, атмосферной ионосферы и марсианской космической среды, в то же время принимая в расчет миссию марсохода по налаживанию сети ретрансляторов", - отмечается в сообщении.

В начале октября "Чжужун" и "Тяньвэнь-1" приостановили свою работу на Красной планете из-за солнечной интерференции, явления, при котором два космических тела (Марс и Земля) движутся по обе стороны от Солнца и образуют с ним прямую линию. Из-за усиленного электромагнитного излучения Солнца связь между техникой на Марсе, и над Марсом и Землей нарушается. Тогда, по данным Китайского национального космического управления, марсоход и зонд завершили необходимую перенастройку, прекратили проводить научные исследования и перешли в "спящий режим", при котором проводили мониторинг среды.

Отмечается, что специалисты продолжили вести наблюдения и впервые получили данные о помехах, возникающих из-за солнечной интерференции. Представители разных стран провели совместный анализ влияния электромагнитных волн при отправке сигналов, передаваемых через два транспондера на Землю сквозь солнечный ветер.

Марсоход "Чжужун" был доставлен на поверхность Марса с помощью космического аппарата "Тяньвэнь-1", который сел на поверхности планеты 15 мая, а уже 22 мая "Чжужун" успешно съехал по трапу с посадочной платформы.

В рамках исследований ровер должен фотографировать поверхность планеты и собирать данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на планете.

Китай Чжужун Тяньвэнь-1

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