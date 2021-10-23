Российский миллиардер и физик Гапонцев умер в США

Бизнесмен Валентин Гапонцев Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ученый-физик, бизнесмен из российского списка Forbes Валентин Гапонцев скончался в США в возрасте 82 лет, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к семье. Информацию изданию подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев.

Отмечается, что причины смерти Гапонцева пока неизвестны. На протяжении нескольких лет перед смертью он боролся с онкологическим заболеванием.

Forbes напоминает, что Гапонцев был совладельцем компании IPG Photonics. Он был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.

Издание оценивало его состояние в $2,8 млрд (54-е место списка богатейших российских бизнесменов по версии Forbes).

Он работал в одном из конструкторских бюро Министерства радиопромышленности СССР. После аспирантуры МФТИ перешел в Академию наук СССР.

Создал компанию "ИРЭ–Полюс" (сейчас это часть IPG Photonics), в которой разработал концепцию создания квантовых оптических генераторов, в основе которых лежала новая технологическая платформа. На ее основе были внедрены в массовое производство высокоэффективные лазерные фосфатные стекла, созданы волоконные лазеры и усилители, организован выпуск систем волоконно-оптической фиксированной связи.

В 1995 году ученый открыл производство промышленных лазеров в Германии, а в 1998 году — в США, где сейчас находится штаб-квартира IPG Photonics. У компании есть завод и в подмосковном городе Фрязино.

С момента основания IPG Photonics Гапонцев проживал в США.