Военные ОДКБ начали вывод контингентов с учений в Таджикистане

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений в Таджикистане у афганской границы.

"Военнослужащие вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, задействованные в совместном учении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начали возвращение в пункты постоянной дислокации с полигонов Харб-Майдон и Момирак", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

В переброске войск и военной техники задействованы вертолеты авиационной группы 201-ой военной базы и самолеты воздушно-космических сил.

На двух полигонах в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.

В маневрах приняли участие более четырех тысяч военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники. Основу российского контингента на учениях составили подразделения российской военной базы в Таджикистане.

На учениях отработана совместная операция по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа Зайнетдинов.

На фоне прихода к власти в Афганистане талибов Россия провела в августе два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные летом и осенью сообщали об усилении базы новым вооружением и военной техникой. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В Киргизии расположена российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25, вертолеты Ми-8, разведывательные беспилотники.