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Прошлый год стал самым жарким в Азии за все время наблюдений

Прошлый год стал самым жарким в Азии за все время наблюдений
Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Прошлый 2020 год оказался наиболее жарким в Азии за все время наблюдений, причем высокие температуры способствовали стихийным бедствиям и серьезным экономическим потерям, сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

"Погодные катаклизмы и климатические изменения в Азии в 2020 году стали причиной гибели тысяч людей, привели к тому, что миллионы людей покинули свои дома; обошлись в миллиарды долларов потерь за счет сильного урона инфраструктуре и экосистемам", - говорится в докладе.

По данным ВМО, зафиксированные за этот год температуры оказались выше на 1,39 градуса по Цельсию по сравнению с показателями 1981-2010 годов. Максимальная температура в 38 градусов по Цельсию была отмечена в российском городе Верхоянске, она стала температурным рекордом для регионов за Северным полярным кругом.

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В результате в абсолютных показателях наибольшие экономические потери понес Китай - $238 млрд, за ним - Индия с $87 млрд, Япония с $83 млрд и Южная Корея с $24 млрд. Однако с учетом размера экономик, по-видимому, большего всего пострадали Таджикистан, потери которого, как ожидается, составили 7,9% от ВВП, Камбоджа с 5,9% и Лаос с 5,8%.

Согласно докладу, в 2020 году наводнения и штормы затронули 50 млн жителей Азии, унесли жизни свыше 5 тыс. человек. Однако эти показатели ниже аналогичных цифр за предыдущие 20 лет, когда ненастья коснулись 158 млн человек, а погибли около 15,5 тыс. ВМО отмечает, что улучшение ситуации говорит об успехе систем раннего оповещения во многих странах Азии.

В то же время в 2020 году средние температуры поверхности вод в Индийском, Тихом и Северном Ледовитом океанах достигли рекордной отметки: поверхность вод вокруг Азии прогревалась сильнее, чем в целом по миру. Рост температур в Аравийском море и частично в Северном Ледовитом океане оказался в три раза выше, чем в среднем.

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Кроме того, было зафиксировано уменьшение горных ледников, и эксперты прогнозируют, что их масса к 2050 году сократится на 20-40%, затронув образ жизни порядка 750 млн жителей региона.

"Этот (процесс - ИФ) имеет мощные последствия для уровня Мирового океана, регионального круговорота воды и местных угроз вроде схода оползней и лавин", - уточняется в докладе.

The Guardian отмечает, что доклад ВМО появился незадолго до Конференции ООН по изменению климата, которая должна пройти 31 октября - 12 ноября в Глазго.

Азия ООН

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