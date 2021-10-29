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Huawei сократила выручку четвертый квартал подряд из-за санкций США

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies Co зафиксировала падение выручки в июле-сентябре по итогам четвертого квартала подряд на фоне ограничений со стороны США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в третьем квартале упала на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 135,4 млрд юаней ($21,2 млрд).

В январе-сентябре выручка Huawei снизилась на 32% - до 455,8 млрд юаней ($71,2 млрд) против 671,3 млрд юаней за аналогичный период годом ранее. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась до 10,2% по сравнению с 8%, в том числе благодаря повышению эффективности и корректировке продуктового портфеля.

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Huawei традиционно не опубликовала данные о прибыли. Компания является частной и предоставляет финансовую информацию на добровольной основе.

По расчетам Counterpoint Research, китайская компания сократила поставки телефонов в третьем квартале на 84%. При этом она выпала из топ-10 мировых поставщиков телефонов (имея долю на глобальном рынке всего в 2%), в то время как на конец первого полугодия 2020 года занимала лидирующую позицию.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае 2019 года США внесли компанию в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Huawei

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