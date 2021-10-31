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Трое демонстрантов погибли во время протестов в Судане

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Трое протестующих убиты и десятки ранены во время протестов в Судане c требованием восстановить гражданское правление в стране, сообщает Associated Press.

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Все трое протестующих, убитых в субботу, были застрелены в Омдурмане. Один был убит выстрелом в голову, другой-в живот, а третий-в грудь, сообщили Национальный комитет врачей и протестующие.

Государственный переворот, осужденный международным сообществом, угрожает сорвать стремительный переход Судана к демократии, который начался после свержения в 2019 году давнего автократа Омара аль-Башира. С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.

Продемократические группы призвали к протестам по всей стране в субботу, чтобы потребовать восстановления свергнутого переходного правительства и освобождения высокопоставленных политических деятелей из-под стражи. Силы безопасности блокировали дороги, ведущие к министерству обороны и столичному аэропорту, перекрыли мосты, соединяющие Хартум с соседними городами - Омдурман и Северный Хартум.

В свою очередь в ночь на субботу группы протестующих воздвигли баррикады из кирпичей, камней, стволов деревьев и пластиковых труб на въездах в ряд районов с целью помешать силам безопасности войти туда. Активисты, шествовавшие через столицу, несли суданские флаги и скандировали: "Власть военных славить нельзя" и "Это наша страна, наше правительство - гражданское".

Судан Омдурман

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