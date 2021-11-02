Протестующие племена в Судане прекратили блокаду порта и нефтепроводов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие племена в Судане прекратили блокаду Порт-Судана и нефтепроводов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на генерального секретаря Верховного совета племен беджа Камаля Сайеда.

По его словам, племена договорились с военными об снятии блокады на один месяц, с условием что за это время будет сформировано новое правительство. Верховный совет племен беджа организовывал акции протеста в течение последних двух месяцев и требовал распустить временное правительство премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока, которое с августа 2019 года руководило страной. Блокада привела к нехватке продовольствия и топлива по всему Судану.

Хамдок находится под домашним арестом после того как на прошлой неделе в Судане произошел военный переворот.

В субботу продемократические группы призвали к протестам по всей стране, требуя восстановления свергнутого переходного правительства и освобождения высокопоставленных политических деятелей из-под стражи.

Силы безопасности блокировали дороги, ведущие к министерству обороны и столичному аэропорту, перекрыли мосты, соединяющие Хартум с соседними городами - Омдурман и Северный Хартум. В ходе протестов были убиты трое протестующих, также были ранены десятки демонстрантов.