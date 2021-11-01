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Австралия частично открыла границы для возвращения и выезда своих граждан за рубеж

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В понедельник Австралия впервые за время пандемии ослабила жесткие пограничные ограничения, позволив своим вакцинированным гражданам свободно въезжать в страну и выезжать за рубеж, сообщают СМИ.

Теперь, по оценкам МИД Австралии, около 47 тыс. граждан и постоянных жителей страны получили право на въезд.

Ограничения, вызванные необходимостью предотвращения распространения COVID-19, действовали 18 месяцев. В соответствии с ними находящиеся за границей австралийцы за редким исключением не имели возможности вернуться на родину или выехать за рубеж. Ограниченному числу граждан и постоянных жителей разрешалось возвращаться из-за границы с обязательным 14-дневным карантинным периодом в отеле за свой счет.

Смягчение правил на въезд и выезд связано с ростом показателей вакцинации: более 80% жителей в возрасте 16 лет и старше двух наиболее густонаселенных штатов Австралии - Нового Южного Уэльса и Виктории - полностью вакцинированы.

Однако изменения в правилах поездок неодинаковы по всей Австралии, поскольку штаты и территории страны имеют разные показатели вакцинации и собственную политику в области здравоохранения.

Хотя сначала отмена ограничений на прибытие в Австралию касается только ее граждан, постоянных жителей и их ближайших родственников, в обозримом будущем начнется реализация плана по открытию страны для иностранных туристов и рабочих.

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