Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

Итоги парламентских выборов в Японии, столкновение поездов в Солсбери, заражение коронавирусом пресс-секретаря Белого дома Псаки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правящая в Японии Либерально-демократическая партия сохранила большинство в палате представителей - нижней палате японского парламента. Она получает 261 из 456 мест, а вместе с союзником по коалиции - партией "Комэйто" - 293 места.

- Дмитрий Медведев призвал страны мира поступиться геополитическими интересами и признать вакцины от COVID-19, разработанные в других странах. В своей статье в "Российской газете" зампред Совбеза РФ также предложил наделить ВОЗ полномочиями по принятию "значимых мобилизационных решений" в условиях пандемий, призвал взять под международный контроль лаборатории, где работают с опасными вирусами, и выразил мнение, что в вопросе вакцинации безопасность общества приоритетнее прав отдельного человека.

- Джо Байден нацелен на дальнейшие контакты с Владимиром Путиным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя свою встречу с президентом США "на полях" G20 в Риме. Сам Байден выразил разочарование в связи с тем, что Россия и Китай "фактически не появились" на саммите, а также недостаточными, по его мнению, обязательствами РФ и КНР по борьбе с изменением климата.

- Два поезда столкнулись в британском Солсбери. Пострадали 17 человек, в том числе машинист поезда. Погибших нет. Столкновение произошло возле туннеля.

- Напавший с ножом на пассажиров и устроивший пожар в метро Токио заявил, что "хотел убить людей и получить смертный приговор". Во время нападения 24-летний мужчина был в маскарадном костюме. В результате нападения, произошедшего в субботу, серьезно пострадал пожилой мужчина, еще у 16 пострадавших легкие травмы, отравление дымом.

- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. С 27 октября она была на карантине из-за заболевших COVID-19 родственников, а в воскресенье и сама получила положительный результат теста. По словам Псаки, с президентом США Джо Байденом она виделась 26 октября, они оба были в масках на расстоянии двух метров друг от друга.