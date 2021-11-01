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Псаки не поехала в Европу с Байденом из-за заражения коронавирусом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заразилась коронавирусом COVID-19.

Согласно заявлению в ее твиттере, Псаки 27 октября узнала, что ее родственники заразились коронавирусом, поэтому она решила не ехать вместе с президентом США Джо Байденом в поездку в Европу.

"С тех пор я на карантине. Я сдала отрицательные тесты на COVID-19 в среду, четверг, пятницу и субботу. А в воскресенье тест оказался положительным", - отметила Псаки.

Она заверила, что со среды не контактировала с высокопоставленными руководителями в Белом доме. Президента США Псаки, по ее словам, видела 26 октября, находилась почти в двух метрах от него. "Оба мы были в масках", - добавила пресс-секретарь.

"Благодаря вакцине у меня лишь слабые симптомы, и я продолжаю работать дома", - написала Псаки.

Байден в настоящее время проводит турне по Европе. На выходных он принял участие в саммите G20 в Риме.

Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США Джен Псаки Джо Байден

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