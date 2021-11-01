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Правящая в Японии ЛДП сохранила большинство в нижней палате парламента

В воскресенье в стране проходили досрочные выборы в палату представителей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правящая в Японии коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) премьера Фумио Кисиды и союзной ей партии "Комэйто" получила 293 из 456 мест в палате представителей - нижней палате Японии, сообщает NHK.

Набранных одной ЛДП голосов также оказалось достаточно для большинства - 261 место, однако это на 15 кресел меньше, чем было до выборов. "Комэйто" получает 32 кресла.

Основанная в 2015 году "Партия инноваций Японии" более чем втрое увеличила свое представительство в палате представителей - 41 кресло.

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) займет 96 мест в новом нижней палате парламента (было 109).

Кроме того, в палату представителей прошли Народно-демократическая партия - 11 мест, Коммунистическая партия - десять мест, у "Рэйва синсэнгуми" три кресла и одно - у Социал-демократической партии.

Избирательная кампания в основном была сосредоточена на мерах реагирования на COVID-19 и оживлении экономики. ЛДП как правящая партия одновременно подчеркивала важность укрепления сил самообороны на фоне беспокойства по поводу растущего влияния Китая и ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Япония Фумио Кисида

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