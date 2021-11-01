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Министр энергетики Израиля не попала на встречу в Глазго из-за проблем с доступностью

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар в понедельник на протяжении двух часов пыталась попасть в конференц-зал в Глазго, где проходит встреча ООН по климату, поскольку входы в помещение оказались не оборудованы устройствами для доступа людей с ограниченными возможностями, сообщает издание The Jerusalem Post.

"Я отправилась на международную конференцию по климату, чтобы содействовать совместной борьбе с климатическим кризисом и встречаться с коллегами из других стран мира... К сожалению, это оказалось невозможным из-за проблем с доступностью, которые не имеют оправдания в 2021 году", - цитирует издание слова министра.

Эльхарар, страдающая мышечной дистрофией, передвигается на инвалидной коляске. Ее провели к нескольким входам, но она так и не смогла попасть на конференцию ни через один из них, отмечает издание.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что данная ситуация неприемлема, и он позаботится о том, чтобы во вторник утром Эльхарар смогла попасть на конференцию.

Министр иностранных дел Яир Лапид в свою очередь отметил, что организаторы климатической конференции должны осознавать, что "невозможно заботиться о будущем, о климате и об устойчивости, не заботясь о людях".

Климатический саммит COP26 в Глазго направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые приведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения - международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса по Цельсию.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Израиль Карин Эльхарар Глазго

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