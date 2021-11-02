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Фонд Джеффа Безоса пообещал $2 млрд на борьбу с изменениями климата

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Экологический фонд Джеффа Безоса Earth Fund пообещал выделить $2 млрд на борьбу с изменениями климата посредством восстановления природного ландшафта и преобразовании сельскохозяйственных систем, сообщает Associated Press.

"Мы должны сберечь то, что у нас есть, восстанавливать то, что потеряли, и выращивать то, что необходимо для гармонии с природой", - говорится в заявлении Безоса.

Согласно планам фондам, $1 млрд пойдет на выращивание деревьев для восстановления природных ландшафтов, главным образом, в США и Африке. Еще $1 млрд будет выделен на трансформацию сельскохозяйственных систем с тем, чтобы "попытаться повысить урожайность, сократить количество пищевых отходов и продвигать основанные на растительных продуктах рационы питания".

Заявление Безоса прозвучало на фоне проходящего климатического саммита. COP26 начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Джефф Безос Earth Fund

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