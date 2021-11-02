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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пираты снова попытались захватить иранский танкер в Аденском заливе

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Пираты предприняли попытку захвата иранского танкера в Аденском заливе, однако экипажу удалось отразить атаку нападавших, сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что это вторая за последние две недели подобная атака.

По данным иранских СМИ, танкер направлялся в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, чтобы войти в Красное море, когда шесть пиратов на четырех судах попытались приблизиться и попасть на борт иранского нефтяного танкера.

В ответ члены экипажа сделали несколько предупредительных выстрелов.

16 октября в Аденском заливе пираты на пяти скоростных катерах также попытались атаковать иранский танкер. Они скрылись после того, как с иранского танкера открыли огонь.

Иран

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