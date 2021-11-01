Депутат, на которой хотел жениться Саакашвили, сообщила о его похудении на 20 кг в тюрьме

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, на которой собирался жениться экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщила об ухудшении состояния его здоровья после месяца голодовки в грузинской тюрьме.

"На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов", - сказала в понедельник журналистам Ясько после свидания с Саакашвили в тюрьме. "Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента", - сказала она.

По ее словам, Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно.

"Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей", - сказала Ясько.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави.

После задержания 53-летнего Саакашвили в соцсетях появилось видеообращение, на котором он говорит, что решил создать новую семью с депутатом Верховной рады 31-летней Елизаветой Ясько. Ранее сообщалось, что грузинский политик женат на Сандре Элисабет Рулофс.